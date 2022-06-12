Milliler tam gaz

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü maçında A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Lüksemburg'u mağlup ederek üçte üç yaptı: 0-2. 29'da Hakan pasında topu alarak sol çaprazdan ceza sahasına giren Halil Dervişoğlu, kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta top yan ağlara çarparak dışarı gitti. 35'te Hakan'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, arka direkte Çağlar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak Barreiro'nun eline çarparak oyun alanına döndü. Antonio Nobre penaltı noktasını gösterdi.

ÜSTÜN OYUN

37'DE Hakan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 51'de yaşanan karambolde Hakan'ın şutunu Moris çıkardı, seken topa bu kez Serdar vurdu. Ancak kaleci bir kez daha başarılı oldu. 59'da Doğukan, karşı karşıya topu dışarı vurdu. 66'da Ferdi'nin geri pasında kaleci Uğurcan topa dokunamadı ve top ağlarla buluştu. Öncesinde Ferdi'ye faul yapıldığı için gol geçerli sayılmadı. 76'da baskı yaparak topu kazanan Serdar Dursun yaptığı vuruşla skoru belirledi: 0-2.