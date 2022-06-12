Sarıca ile üç yıl daha

PINAR Karşıyaka, Başantrenörü Ufuk Sarıca ile yola devam edecek. Adı İspanyol temsilcisi Gran Canaria ile anılan Sarıca'nın İzmir temsilcisiyle 3 yıllık sözleşme imzalayacağı duyuruldu. Karşıyaka Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı yaptığı açıklamada, "Camiamıza iyi bir haberim var. Ufuk Sarıca 3 yıl daha bizimle" ifadelerini kullandı. Kaf-Kaf'ta sayısız başarı kazanan Sarıca'nın da takımda kalma için fedakarlık yaptığı öğrenildi.

Yeni sezon öncesi kadrosunu çok büyük oranda değiştirecek Pınar Karşıyaka, milli forveti Berkan Durmaz'ı da bırakmadı. 25 yaşındaki uzun forvetle yeniden anlaşma sağlandığı belirtildi. Kadrodaki Tüm yabancı oyuncular ile yerlilerden Semih Erden, Burak Can, Can Korkmaz, Yunus Sonsırma, Mahir Ağva'yla yollarını ayıran Pınar Karşıyaka'nın listesindeki altyapısında yetişen eski oyuncusu Darüşşafaka'dan Görkem Doğan'ın ise Bahçeşehir Koleji'yle anlaştığı da öğrenildi.