  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor 1966 Edremitspor transferde coştu

1966 Edremitspor transferde coştu

13.6.2022

1966 Edremitspor transferde coştu
Balıkesir Süper Amatör Lig Şampiyonu olarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselen 1966 Edremitspor, transferde hız kesmiyor. İç transferde Ali Tayfun Akbey, Hamdican Altay, Özgür Arslan, kaleci Ahmet Çakar ve Yılmaz Ay ile sözleşme yenileyen 1966 Edremitspor, dış transferde de bombaları patlattı. Ege ekibi Yalovaspor'dan kaleci Ahmet Pekgöz, Ferit Erişçi, Orhun Kaan Ergen, Çilimli Belediyespor'dan Sercan Şaşmaz, kaleci Ramazan Aydın, Burhaniye Belediyespor'dan Yiğit Yılmaz, Karadeniz Ereğli'den Fahri Eren Pamuk ve Kahta 02 Spor'dan İsmail Palta, D.G.Birliği'nden Volkan Kesim ve geçtiğimiz sezon İzmirspor'da forma giyen Seyit Ahmet Arslan'ı kadrosuna kattı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA