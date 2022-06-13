1966 Edremitspor transferde coştu

Balıkesir Süper Amatör Lig Şampiyonu olarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselen 1966 Edremitspor, transferde hız kesmiyor. İç transferde Ali Tayfun Akbey, Hamdican Altay, Özgür Arslan, kaleci Ahmet Çakar ve Yılmaz Ay ile sözleşme yenileyen 1966 Edremitspor, dış transferde de bombaları patlattı. Ege ekibi Yalovaspor'dan kaleci Ahmet Pekgöz, Ferit Erişçi, Orhun Kaan Ergen, Çilimli Belediyespor'dan Sercan Şaşmaz, kaleci Ramazan Aydın, Burhaniye Belediyespor'dan Yiğit Yılmaz, Karadeniz Ereğli'den Fahri Eren Pamuk ve Kahta 02 Spor'dan İsmail Palta, D.G.Birliği'nden Volkan Kesim ve geçtiğimiz sezon İzmirspor'da forma giyen Seyit Ahmet Arslan'ı kadrosuna kattı.

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