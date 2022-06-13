Ahmethan yoklaması

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Manisa Futbol Kulübü'nde transfer çalışmaları sürüyor. İyi bir kadro oluşturmak için kolları sıvayan yönetim, Adanaspor ile 1 yıl daha opsiyonu bulunan golcü Ahmethan Köse'yi transfer listesine aldı. Geçen sezon 27 maçta forma giyen 25 yaşındaki oyuncu 1 gol attı, 1 de asist yaptı. Fenerbahçe altyapısından yetişen Ahmethan Köse, Adanaspor'un dışında Boluspor, Kırklarelispor ve Samsunspor'da da forma giydi. Piyasa değeri 250 bin Euro olan Ahmethan Köse ile yönetimin bu hafta içinde bir görüşme yapacağı ve teklif sunacağı belirtildi. 2018-2019 sezonunda 2. Lig ekibi Kırklarelispor'da en iyi sezonunu geçiren Ahmethan, oynadığı 33 karşılaşmanın tamamında sahaya ilk 11'de çıktı.



KIRKLARELİSPOR'DA YILDIZLAŞTI

O sezon Kırklarelispor'a 14 gol atarak yıldızlaşan ve 2019-2020 sezonunda da Karadeniz ekibi Samsunspor'a giden Ahmethan, ligde 15 maçta 3 gol kaydetti. Manisa Futbol Teknik Direktörü Levent Eriş'in futbolcuyu çok istediği gelen haberler arasında.

MANİSA FK'YA İSTANBULSPOR ENGELİ

MANİSA Futbol Kulübü'nün gündeminde olan Adem Büyük'e Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor'da talip oldu. Yeni Malatyaspor'dan ayrılan 34 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla İstanbul ekibinin bir görüşme yapacağı öğrenildi. Yönetimin ayrıca gündemine aldığı Bursaspor'un genç futbolcusu Tuğbey Akgün'le de görüşecek. Siyahbeyazlıların Bursa temsilcisinin altyapısından yetişen ve son iki sezondur A takımda görev yapan 19 yaşındaki merkez orta saha için yönetimden görüşme talep ettiği öğrenildi. Bu arada Manisa FK yönetimi, bu hafta içinde Orgill, Özgür Çek, Andre Sousa, Kouter, Ahmet Kesim, Veli Çetin, Sadi Karaduman, Okan Eken ve Anıl Koç gibi birçok futbolcuyla yollarını ayıracak. Yönetim, dış transfer çalışmalarına ve görüşmelere de başlayacak.



YABANCI TRAFİĞİ

Adanaspor'lu Ahmethan Köse'nin dışında hücum hattına bir takviye daha yapmayı planlayan Manisa Futbol Kulübü, daha önce gündemine aldığı iki futbolcudan biriyle de anlaşmak istiyor. Süper Lig'in yeni temsilcisi Ümraniyespor'la sözleşmesi biten 23 yaşındaki Senegalli golcü Idrissa Camara ile Bandırmaspor'dan da Michel Landel'in peşine düşen yönetim, iki futbolcuyla da pazarlık masasına oturacak.