Balıkesir Ali’yi kaptı

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi (TBL) ekiplerinden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, dış transferde atağa kalktı. Bugüne kadar iç transferde; Kahlil Quınton Dukes, Sercan Ergin ve Burak Can Dilaç ile anlaşan Ege temsilcisi ilk imzayı Misli.com Türkiye Basketbol Ligi (TBL) ekiplerinden Bornova Belediyesi Karşıyaka'nın 31 yaşındaki pivotu Ali Işık'a attırdı. Ali Işık geçtiğimiz sezonu 25 dakika, 9 sayı, 4.5 ribaund, 1.7 asist ortalaması ile tamamlamayı başarmıştı. Bornova Belediyesi Karşıyaka'nın öncesinde 2015- 2016 sezonunda Best Balıkesir forması giyen ardından da sırasıyla HDI Sigorta Afyon Belediye (2016-2017), Afyon Belediye Gelişim (2016-2017), Frutti Extra Bursaspor (2017-2018) (2018-2019) ve Aliağa Petkimspor (2019-2020) formalarını da giyen tecrübeli oyuncu 6 sene sonra Balıkesir'e dönüş yaptı.



İSTATİSTİKLERİ ÇOK İYİ

2.05 boyundaki pivot, geçen sezon özellikle Mersin Büyükşehir Belediyesi, Beysu Konyaspor Basketbol ve Akhisar Belediye Basketbol ile oynanan maçlardaki sayı istatistikleri ile dikkat çekmişti. Mersin Büyükşehir Bld karşısında 20, Beysu Konyaspor Basketbol maçında 18 sayı kaydeden oyuncu Akhisar Belediye Basketbol mücadelesinde de 17 sayıya ulaşmıştı.



■ SERVET SARUN

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