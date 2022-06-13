F.Bahçe sahaya iniyor

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna oturan Jorge Jesus, yeni sezon hazırlıklarını başlatıyor. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bugün bir araya gelecek sarı-lacivertliler, hazırlıklarına başlayacak. Kolları sıvayan ve takımdaki durumu yakından analiz etmeye başlayan Jesus, kadro şişkinliği ile de yakından ilgilenerek takımdan ayrılması gerekecek isimleri netleştirecek. Portekizli sonrasında ise takımda istediği isimlere yoğunlaşacak. As ve kiralık oyuncular da Jesus'un gözüne girmek için çalışacak. Geçen sezonu başka takımlarda kiralık olarak geçiren Meyer, Lemos, Samatta ve Muhammed Gümüşkaya'nın kaderleri performaslarına bağlı.





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