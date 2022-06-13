  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor F.Bahçe sahaya iniyor

F.Bahçe sahaya iniyor

Sarı-lacivertlilerde yeni dönem bugün Jorge Jesus yönetiminde start alıyor

13.6.2022

F.Bahçe sahaya iniyor
Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna oturan Jorge Jesus, yeni sezon hazırlıklarını başlatıyor. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bugün bir araya gelecek sarı-lacivertliler, hazırlıklarına başlayacak. Kolları sıvayan ve takımdaki durumu yakından analiz etmeye başlayan Jesus, kadro şişkinliği ile de yakından ilgilenerek takımdan ayrılması gerekecek isimleri netleştirecek. Portekizli sonrasında ise takımda istediği isimlere yoğunlaşacak. As ve kiralık oyuncular da Jesus'un gözüne girmek için çalışacak. Geçen sezonu başka takımlarda kiralık olarak geçiren Meyer, Lemos, Samatta ve Muhammed Gümüşkaya'nın kaderleri performaslarına bağlı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA