İzmir’de milli heyecan

UEFA Uluslar C Ligi'nde, 3'te 3 yapan, 12 gol atıp kalesinde gol görmeyen A Milli Futbol Takımımız İzmir'e geliyor. Futbolda bir dönem ay-yıldızlıların en önemli maçlarına ev sahipliği yapan İzmir'in 13.5 yıllık özlemi de son buluyor. İzmir, son olarak 11 Şubat 2009'da Atatürk Stadı'nda Türkiye-Fildişi Sahilleri hazırlık maçına ev sahipliği yapıp ardından A Milli Takım'a hasret kalırken, millilerin UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya'yı konuk edeceği mücadele yarın saat 21.45'te Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak. Bu arada Milli Takım kafilesi dün İzmir'e gelirken basına kapalı bir antrenman gerçekleştirdi.



MÜSABAKA KUTLAMALARA DENK GELECEK

Göztepe ise kulübün 97. kuruluş yıl dönümünde milli maça ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşayacak. Uzun yıllar stat sıkıntısı yaşayan İzmir, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı, Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı, Gürsel Aksel Stadı ve Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılması ile modern tesislere kavuşmuştu. Kapılarını 26 Ocak 2020'de açan 20 bin kişilik Gürsel Aksel Stadı geçen yıl Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş-Antalyaspor finaline ev sahipliği de yapmıştı.



HAKAN BOŞ GEÇMEDİ

A Milli Futbol Takımımız Uluslar Ligi'nde çıktığı 3 maçta 12 gol atarken, İtalya devi Inter'de oynayan milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu önceki gün oynanan Lüksemburg maçında takımımızın ilk golünü penaltıdan attı.



RIDVAN YILMAZ KADRODAN ÇIKARILDI

A Milli Futbol Takımı'nda Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz'ın 14 Haziran Salı günü UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Litvanya ile oynanacak karşılaşma öncesi aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi. Rıdvan'ın milli takım kafilesiyle bugün Lüksemburg'dan İzmir'e seyahat edeceği, daha sonra da İstanbul'a dönmek üzere Milli Takım'dan ayrılacağı kaydedildi.

STEFAN KUNTZ TELAFFUZ EDEMEDİ, SİNİRLENDİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2-0 kazanılan Lüksemburg maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yaptığı basın toplantısının sonlarına doğru "İzmir'de görüşürüz" cümlesini Türkçe söylemeye çalışan Kuntz başaramayınca tatlı sert bir şekilde sinirlendi. Birkaç kez dedikten sonra doğru telaffuzu bir türlü dile getiremeyen Kuntz, gülerek toplantıyı bitirdi.