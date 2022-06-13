İzmir’de şampiyon ALG Spor oldu

TURKCELL Kadın Futbol Süper Ligi finalinde Wulfz Fatih Karagümrük ile ALG Spor karşı karşıya geldi. İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ALG Spor 2-1'lik skorla kazandı ve şampiyon oldu. ALG Spor, maçın ikinci dakikasında penaltı vuruşundan faydalanamadı. Wulfz Fatih Karagümrük, 26. dakikada Derya Arhan'ın frikikten golü ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. ALG Spor, 61. dakikada Emine Ecem Esen ve 64. dakikada Ebru Topçu ile maçı kazandı. ALG, gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı da kazandı. Öte yandan Karagümrük'ün yeni hocası Pirlo'da maçı tribünden takip etti.

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