Kazımcan pazarlığı

Spor Toto 1. Lig'e düşen Altay'ın genç kanat oyuncusu Kazımcan Karataş için Süper Lig'in iddialı ekibi Beşiktaş harekete geçti. 19 yaşındaki futbolcuyla daha önce de ilgilenen İstanbul ekibi, altyapıdan yetişen oyuncusu Rıdvan Yılmaz için 6.5 milyon Euro karşılığında Eintracht Frankfurt'la anlaşma sağlarken buradaki boşluğu Kazımcan ile doldurmak istiyor. Belçika ekibi Westerlo ve Süper Lig'den Konyaspor'un da talip olduğu 19 yaşındaki kanat oyuncusu için resmi teklifte bulunan Kartal, yönetime önce 10 milyon lira bonservis ve bir sonraki satıştan yüzde 10 pay önerdi.



YÖNETİM KABUL ETMEDİ

Ancak Altay'ın Ayhan Dündar başkanlığındaki yeni yönetimi bu teklife sıcak bakmadı. Ret cevabının ardından teklifini yineleyen Beşiktaş el yükselterek bonservis bedeli olarak 15 milyon lira ve sonraki satıştan da yüzde 20'lik bir pay önerdi. Kurmaylar bu teklifi değerlendirmeye alırken, hafta içinde Kazımcan için Altay ve Beşiktaş kulüpleri arasında pazarlıklar tam gaz devam edecek. Yönetim, Kazımcan için yurtiçi için en az 2 milyon Euro bonservis bedeli açıklamıştı.





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