Nazilli’de gündem Fatih

TFF 2. Lig'de yeni sezon öncesi transfer döneminin hareketli takımlarından olan Nazilli Belediyespor, Fatih Çiplak'ı gündemine aldı. Son olarak Kırşehir Belediyespor forması giyen 28 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerde prensipte anlaşma sağlandığı öğrenildi. Fatih'in en kısa zamanda Nazilli'ye gelip kendisini siyah-beyazlı renkelere bağlayan sözleşmeyi imzalayacağı kaydedildi.



33 MAÇTA 1 GOL ATTI

Demir Grup Sivasspor'da profesyonel kariyerine başlayan Fatih Çiplak, Giresunspor, İstanbulspor, Sivas Belediyespor, Kahramanmaraşspor ve İnegölspor'da da top koşturdu. Fatih, geçen sezon İkinci Lig Beyaz Grup'ta Kırşehir Belediyespor'la 33 maça çıkıp 1 kez fileleri sarstı. Yönetimin gündemine aldığı bazı fubolcularla da bu hafta içinde bir görüşme yapacağı öğrenildi.

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