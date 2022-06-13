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Haberler Spor Nazilli’de gündem Fatih

Nazilli’de gündem Fatih

Ege temsilcisi Kırşehir Belediyespor’da forma giyen 28 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla anlaşma sağladı. İmzaların atılacağı belirtildi

13.6.2022

Nazilli’de gündem Fatih
TFF 2. Lig'de yeni sezon öncesi transfer döneminin hareketli takımlarından olan Nazilli Belediyespor, Fatih Çiplak'ı gündemine aldı. Son olarak Kırşehir Belediyespor forması giyen 28 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerde prensipte anlaşma sağlandığı öğrenildi. Fatih'in en kısa zamanda Nazilli'ye gelip kendisini siyah-beyazlı renkelere bağlayan sözleşmeyi imzalayacağı kaydedildi.

33 MAÇTA 1 GOL ATTI
Demir Grup Sivasspor'da profesyonel kariyerine başlayan Fatih Çiplak, Giresunspor, İstanbulspor, Sivas Belediyespor, Kahramanmaraşspor ve İnegölspor'da da top koşturdu. Fatih, geçen sezon İkinci Lig Beyaz Grup'ta Kırşehir Belediyespor'la 33 maça çıkıp 1 kez fileleri sarstı. Yönetimin gündemine aldığı bazı fubolcularla da bu hafta içinde bir görüşme yapacağı öğrenildi.
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