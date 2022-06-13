Okçulukta büyük başarı

ALMANYA'DA düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Türk rüzgarı esti. Münih kentinde düzenlenen dev organizasyonda milli sporcumuz Gülnaz Coşkun altın madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Klasik yay kadınlar kategorisinde Gülnaz, finalde Alman rakibi Michelle Kroppen ile karşılaştı. İki sporcu, atışlarda aynı puanları topladı ve ilk 2 set, 2-2'lik eşitlikle geçildi. Üçüncü ve dördüncü sette eşitliği bozan Gülnaz Coşkun, rakibini 6-2 yenerek altın madalyaya ulaştı.



ALMANYA'YA KAYBETTİLER

YASEMİN Ecem Anagöz, Ezgi Başaran ve Gülnaz Coşkun'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı, Almanya'ya 5-4 yenilerek ikinci oldu. Erkekler klasik yayda ise Mete Gazoz, İspanyol rakibi Daniel Castro'yu 6-4 yenerek bronz madalya kazandı, göğsümüzü kabarttı.

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