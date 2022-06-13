  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Okçulukta büyük başarı

Okçulukta büyük başarı

Almanya’daki Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda Gülnaz Coşkun birinci, Mete Gazoz üçüncü olurken, kadın milli takımı da ikinci olarak göğsümüzü kabarttı

13.6.2022

Okçulukta büyük başarı
ALMANYA'DA düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Türk rüzgarı esti. Münih kentinde düzenlenen dev organizasyonda milli sporcumuz Gülnaz Coşkun altın madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Klasik yay kadınlar kategorisinde Gülnaz, finalde Alman rakibi Michelle Kroppen ile karşılaştı. İki sporcu, atışlarda aynı puanları topladı ve ilk 2 set, 2-2'lik eşitlikle geçildi. Üçüncü ve dördüncü sette eşitliği bozan Gülnaz Coşkun, rakibini 6-2 yenerek altın madalyaya ulaştı.

ALMANYA'YA KAYBETTİLER
YASEMİN Ecem Anagöz, Ezgi Başaran ve Gülnaz Coşkun'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı, Almanya'ya 5-4 yenilerek ikinci oldu. Erkekler klasik yayda ise Mete Gazoz, İspanyol rakibi Daniel Castro'yu 6-4 yenerek bronz madalya kazandı, göğsümüzü kabarttı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA