Şov başlıyor

Galatasaray'da Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesinin ardından gözler teknik direktör ve transferlere çevrildi. Yeni sezonda Domenec Torrent ile devam etmeyeceği bilinen Dursun Özbek'in hoca adayları arasında Okan Buruk ve Fatih Terim olduğu söyleniyordu. Ancak Özbek'in sürpriz bir hamle yaparak River Plate'in 46 yaşındaki teknik direktörü Marcelo Gallardo ile anlaştığı iddia edildi. 31 Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi bulununan Arjantinli çalıştırıcı 2014 yılından beri River Plate'i çalıştırıyor. yeni başkan Özbek ile birleşen eski başkan adayı Metin Öztürk'ün Okan Buruk isminde ısrarcı olduğu bilinirken son kararı Özbek verecek.



YILDIZLAR GELECEK

Başkan Özbek transferde de ses getirecek hamleler ve nokta atışlara yöneldi. Özbek yönetimi bonservisi elinde olan dünya yıldızının peşine düşerken, bir de Süper Lig'de performansıyla göz dolduran golcü ismi radarına aldı. Kurmaylar Real Madrid ile sözleşmesi sona eren İspanyol yıldız Isco ile temas kurarken, her iki kanat ve merkez orta sahada görev alabilen 30 yaşındaki oyuncunun da daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediği kaydedildi. Forvet konusunda atletik ve temposu yüksek bir oyuncu arayan sarı-kırmızılılarda hedefteki isim geçen sezon Antalyaspor formasıyla fark yaratan Haji Wright oldu. Bonservisi SönderjyskE'de olan ABD'li futbolcu Galatasaray'da oynamaya olumlu bakıyor. Haji Wright geçen sezon Antalyaspor'da 15 gol, 2 asist üretti.





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