Altay’da Kazımcan çıkmazı

Süper Lig'den düşen Altay'da Kazımcan Karataş'ın transferi ile ilgili Beşiktaş Kulübü ile pazarlıklar sürüyor. Geçen sezonki kadronun en değerli isimlerinden olan altyapı patentli oyuncuya teklif yağarken, en ciddi alıcının Kartal olduğu öğrenildi. İstanbul ekibinin Kazımcan'ın bonservisi için 15 milyon lira teklif ettiği, bu rakamın yarısını hemen, geri kalan bölümünü de 8 taksitle ödemeyi taahhüt ettiği öğrenildi. Ancak Altay yönetiminin 2 milyon Euro'da direttiği ve ücretin tamamını talep ettiği ifade edildi. İki kulüp arasında pazarlıklarda orta noktada buluşulması ve genç oyuncunun Beşiktaş'a transfer olması bekleniyor.

RODRİGUEZ İÇİN SON GÜN

Önceki gün bir televizyon programına telefonla katılan Altay Başkanı Ayhan Dündar, Kazımcan transferinde önemli açıklamalar yaptı. Dündar, "Kazımcan'ı uzun bir süredir tanıyorum. Bizim için çok değerli bir isim. 2 milyon Euro'dan aşağı bir fiyata giderse üzülürüm" dedi. Öte yandan Altay yönetimi, yarın son taksidi yatırılması gereken Martin Rodriguez için kaynak arıyor. 135 bin Euro ödeme yapılması gereken futbolcu kaynak bulunamazsa serbest kalacak.