Altınordu Hasan’ın peşinde

Spor Toto 1. Lig kulüplerinden Altınordu, dış transferde Kocaelispor'da forma giyen eski stoperi Hasan Hatipoğlu'na kanca attı. Geçen sezon öncesi kamp döneminde yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde sadece 21 Mayıs'taki Kocaelispor-Adanaspor maçında görev alabilen Hasan'ın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Takımda kalıp kalmayacağı belirsiz olan 32 yaşındaki defans oyuncusunun yeşilsiyahlı ekipten ayrılması halinde Altınordu'ya dümen kırabileceği bildirildi.

GÖRÜŞME YAPILACAK

Daha önce 2017-2018 sezonunun devre arasında Altınordu'ya gelip, 2018- 2019 sezonunu da kırmızılacivertlilerde geçiren Hasan Hatipoğlu, bir sonraki sezon Erzurumspor'la Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamıştı. Defans hattına tecrübeli bir isim arayan, transfer listesinin başına da tecrübeli futbolcuyu yazan yönetimin, bu hafta içinde bir görüşme yapacağı öğrenildi. İzmir ekibinin yeni teknik direktörü Ufuk Kahraman'ın da Hasan Hatipoğlu'nun takımda görmeği çok istediği ifade edildi.

METEHAN İÇİN SON HAMLE

ALTINORDU geçen sezon başında Adana Demirspor'a verdiği eski oyuncusu Metehan Mimaroğlu'nu yeniden takıma döndürmek için son bir hamle daha yapacak. İzmir ekibi, 27 yaşındaki futbolcuyu devre arasında da isterken anlaşma sağlanamamıştı. Yönetimin, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile bu hafta görüşeceği ve transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi. Adana Demirspor formasıyla ligde 9, kupada ise 3 toplam 12 maçta 438 dakika süre alan sol kanat oyuncusu, kupada 2 de gol kaydetti