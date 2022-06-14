Challenge Kupası’na İzmir damgası

Türkiye'ye son yıllarda cimnastikte uluslararası alanda ilkleri yaşatan İzmir'den yetişen sporcular, Hırvatistan'daki Dünya Challenge Kupası'na damga vurdu. Ayyıldızlılar, 7 finalde mücadele edip 6 madalya kazandı. Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemize cimnastikte tarihinin ilk madalyasını getiren çifte Avrupa şampiyonu İzmirli Ferhat Arıcan, organizasyonda paralel barda altın kazanıp madalya serisini sürdürdü. 2019 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'ye ilk gümüş madalyayı kazandıran Ahmet Önder, kulplu beygirde 2. oldu.

YENİ BİR TARİH YAZDILAR

Adem Asil, halkada altın, yer aletinde gümüş ve atlama masasında bronz madalyayı boynuna takıp 3 madalya birden aldı. Göksu Üçtaş Şanlı da yer aletinde bronz madalya kazandı. Türkiye'nin ilk dünya şampiyonu olan İbrahim Çolak da halkada kıl payı 4. oldu.

FERHAT ARICAN KALDIĞI YERDEN

CİMNASTİĞE 10 yaşında başlayan Göztepe'nin sporcusu Ferhat Arıcan, tam bir madalya avcısı. 2014 yılında Çin'de düzenlenen 45. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda gerçekleştirdiği 3 hareketi kendi adına tescil ettiren Arıcan, dünya cimnastik literatüründe kendi adına tescilli 3 hareketi olan ilk sporcu olma başarısını göstermişti. Ferhat Arıcan, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda paralel bar dalında bronz madalyanın sahibi oldu ve Türkiye adına artistik cimnastikte madalya kazanan ilk sporcu unvanını aldı.