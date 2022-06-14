Nazilli’ye yeni kral

2. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor, Isparta 32 Spor'dan santrafor Gökhan Göksu'nun ardından forvet hattına bir takviye

daha yapmak için harekete geçti. Sezona Play-Off hedefiyle girmeyi hedefleyen Siyah İnciye ler, geçtiğimiz sezon Uşakspor'da forma giyen gurbetçi futbolcu Yasin Ozan ile temasa geçti. Nazilli'de oynanan maçta sergilediği performansla siyah-beyazlı futbolseverleri kendine hayran bırakan 31 yaşındaki gurbetçi yıldızla ilk görüşme yapıldı. Uşakspor ile geride kalan sezonu 11 golle tamamlayan Yasin, Nazilli'ye davet edildi. Tecrübeli futbolcunun önümüzdeki günlerde Yıldırım Demirören Tesisleri'ne gelerek masaya oturması bekleniyor.

DENİZLİSPOR'DA DA OYNADI

Nazilli Belediyespor, ilerleyen yaşına rağmen güçlü fiziği, oyun zekası ve son vuruşlarıyla dikkat çeken Yasin Ozan'ın yeniden bir çıkış yakalaması için

en cazip yer gözüküyor. Futbola Almanya'da Waldorf ekibinde başlayan Yasin, Nöttingen'de forma giydikten sonra Türkiye'ye geldi. Orduspor, Gaziantep BŞB, Denizlispor, Şanlıurfaspor, Giresunspor, Altınordu gibi birçok 1. Lig ekibinde top koşturan deneyimli santrafor, geride kalan sezonu Uşakspor'da geçirdi. Yasin, kırmızı-siyahlılarda Türkiye kariyerinin en skorer sezonunu yaşadı.

■ SERVET SARUN