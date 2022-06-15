Fenerbahçe saldırıyor

F enerbahçe, Jorge Jesus'un listesi dahilinde transfer çalışmalarına hız verdi. Bu sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan İstanbul ekibi, sol ve sağ beke takviye yapmak için düğmeye bastı.

Kanarya'nın sol kanat için gündeminde Marcelo olduğu bilinirken, Sambacı'ya alternatif olarak Georgiy Shchennikov belirlendi. Rus temsilcisi CSKA Moskova forması giyen Shchennikov'un kulübünden ayrılmak istediği ve sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

JORGE JESUS GÖRÜŞME YAPTI

Sarı-lacivertliler, sağ bek pozisyonu için ise Manchester City'nin 20 yaşındaki Brezilyalı sağ beki Yan Couto'nun peşine düştü. Teknik direktör Jorge Jesus, uzun süredir takip ettiği ve gelişiminden çok memnun kaldığı Yan Couto için Manchester City yetkilileri ile bir görüşme yaptı ve transfer teklifinde bulundu. İngiliz ekibi, sezonu Portekiz Ligi takımı Braga'da kiralık olarak geçiren Brezilyalı sağ bek için 20 Haziran tarihini son karar günü olarak belirledi. Couto için son kararı teknik direktör Pep Guardiola ve teknik heyeti verecek

YA MİDTJYLLAND YA DİNAMO KİEV

ŞAMPİYONLAR Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan katılacak olan Fenerbahçe'nin rakipleri bugün yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri Ukrayna Ligi'nin ikincisi Dinamo Kiev ya da Danimarka Ligi'nin ikincisi Midtjylland olacak. Eşleşmenin ilk maçı 19 Temmuz Salı günü veya 20 Temmuz Çarşamba günü, rövanş ise 26 veya 27 Temmuz'da oynanacak.

LİNCOLN İMZALADI

FENERBAHÇE Portekiz Ligi ekiplerinden Santa Clara takımından 23 yaşındaki oyuncu Lincoln Henrique'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Genç futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2022-23, 2023-24, 2024- 25, 2025-26 sezonlarında Fenerbahçemizin formasını giyecek olan Lincoln Henrique'nin Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki hazır bulundu. Lincoln Henrique'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."