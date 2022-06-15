Göztepe’de yeni rota Naci Şensoy

97. yıldönümünü kutlayan Göztepe'de futbolun başına geçecek olan Danimarkalı Rasmus Ankersen çalışmalara başladı. Teknik direktör seçimi üzerine yoğunlaşan Ankersen, Turgay Altay ve Hüseyin Eroğlu ile ilgilenirken sürpriz bir iddia daha ortaya atıldı. Ankersen ve ekibinin teknik direktör adayları arasına Naci Şensoy'u da eklediği belirtildi. 1. Lig'de yabancı hoca yasağından dolayı Kosova doğumlu 63 yaşındaki Şensoy'a gelmesi düşünülen yabancı bir hocayla birlikte çalışması yönünde teklifte bulunulduğu iddia edildi.

JAHOVİC KALMASI GÜNDEMDE

Göztepe'de sözleşmesi sona eren Adis Jahovic'in takımda kalması gündeme geldi. Kulüp hisselerinin çoğunun devri konusunda yönetimle anlaşma sağlayan Sport Republic şirketinin, Makedon golcüyle yeniden mukavele yapacağı kaydedildi. Pendikspor, Sakaryaspor ve GZT Giresunspor'un istediği deneyimli futbolcunun yeni teknik adam gelene kadar bir yere gitmeyeceği, kurmayların da yeni sezonda Jahovic'i kadroda düşündüğü vurgulandı. Şimdilik kulüplerle görüşmelerini askıya alan Jahovic'in Göztepe'den haber beklediği, oyuncunun ilk tercihinin sarı-kırmızılılar olduğu dile getirildi. ■ BURAK HAKERLER