Milli Takım ışıl ışıl

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup dördüncü maçında İzmir'de konuk ettiği Litvanya'yı 2-0 yendi ve namağlup liderliğini sürdürdü. 7. dakikada ceza sahası dışı sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Cengiz'in şutunda, üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti. 18'de ceza sahası dışında meşin yuvarlağa sahip olan Cengiz'in şutunda, top üstten dışarı çıktı. 36'da Kerem'in şutunda, kaleci topu kornere çeldi. 37'de Cengiz'in yaptığı ortada ceza alanı içinde Kaan'ın kafa vuruşunda kaleci Bartkus'un müdahalesine rağmen top çizgiyi geçti. Hakem Frappart, yardımcısının uyarısıyla gol kararı verdi.

FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİK

52'de Cengiz, Armanavicius'un müdahalesi sonrası yerde kaldı. Pozisyonu VAR'dan izleyen hakem Frappart penaltı noktasını gösterdi. 54'te Hakan Çalhanoğlu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0. 80'de Cengiz Ünder, Milasius'un müdahalesiyle bir kez daha yerde kalırken Frappart yine penaltı noktasını gösterdi.

82'de Cengiz'in penaltısını kaleci Bartkus soluna yatarak kurtardı. Milliler mücadeleyi 2-0 kazandı. Grupta oynadığı 4 maçta 14 gol atan Milli Takım kalesinde gol görmedi.

ANKERSEN LOCADAN İZLEDİ

Göztepe'nin devri için Mehmet Sepil ile görüşme halinde olan ve anlaşmada son aşamaya gelen Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankensen Türkiye-Litvanya mücadelesini stadyumdan takip etti. Devir işlemleri için İzmir'e gelen Ankerseni Sepil'in locasından mücadeleyi izledi.

TRİBÜNLERDE GÖRSEL ŞOV VARDI

İzmirli futbolseverler Gürsel Aksel Stadı'nda ay-yıldızlı ekibimizi yalnız bırakmadı. Milli maça hasret kalan İzmirliler

stadı doldurdu. Yaklaşık 20 bin taraftar tribündeki yerlerini alarak Türkiye'ye büyük destek verdi. Tribünler

dağıtılan Türk bayraklarıyla da görsel şov düzedi

13.5 YILLIK ÖZLEM BİTTİ

Göztepe'nin maçlarını oynadığı Gürsel Aksel Stadı, A Milli Futbol Takımı'nın Türkiye'de maça çıktığı 32'nci stat

olurken, Gürsel Aksel Stadı da ilk kez ay-yıldızlıları ağırladı. Litvanya maçına kadar 18 il ve 31 statta 264 karşılaşma oynayan A Milli Futbol takımı İzmir'deki son maçını Atatürk Stadı'nda 11 Şubat 2009'da Fildişi Sahili ile yapmıştı