Petkim’e ABD’li guard geldi

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu tepeden tırnağa yenileme kararı alan Aliağa Petkimspor, ilk yabancı takviyesini 25 yaşındaki ABD'li guard Silas Melson'la sözleşme imzalayarak yaptı. Gonzaga University'den mezun olup, Yunanistan'ın Lavrio, İsrail'in Hapoel Be'er Sheva, Finlandiya'nın Kouvot, Belçika'nın Limburg United takımlarında forma giyen Melson, geçen sezonu, Kalev formasıyla VTB Ligi'nde 9.6 sayı, 2.7 ribaund ve 1.6 asist ortalaması ile mücadele ederken, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 18.5 sayı ortalaması tutturdu. Petkimspor daha önce iç transferde uzun forvet Nusret Yıldırım, dış transferde ise Gaziantep Basketbol'dan guard İsmail Cem Ulusoy, Türk Telekom'dan eski oyuncusu şutör guard Dorukhan Engindeniz, Balıkesir BŞB'den kısa forvet Ömercan Engin ile Galatasaray NEF'ten pivot Ege Arar'la sözleşme yapmıştı.

SİLAS MELSON: BENİM HEDEFLERİM VAR

Aliağa Petkimspor'da başarılı olacağını belirten Silas Melson, "Yeni takımımda iyi bir sezon geçirmek istiyorum. Takımım kadar benim de yeni hedeflerim var. Kısa sürede uyum sağlayarak çok iyi işler yapacağız" dedi.