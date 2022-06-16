Aslan’da Larin sesleri

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızlıların, forvet için Cyle Larin ile ilgilendiği iddia edildi. Bu transferle birlikte Galatasaray, hem kanatları güçlendirecek hem de Beşiktaş'a Gedson Fernandes misillemesi yapmış olacak. Beşiktaş ile sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan Kanadalı futbolcu, kendisine ait sosyal medya hesabından siyahbeyazlılarla ilgili tüm paylaşımlarını kaldırmış ve eşyalarını toplamıştı.



İDDİALAR GÜÇLENİYOR

Bu gelişme de iddiaları güçlendiren nitelikte. Cyle Larin, 15 Ocak 2018 tarihinde Orlando'dan Beşiktaş'a 1.85 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. 1 sezon Zulte Waregem'de oynayan 27 yaşındaki golcü, geçen sezon 37 karşılaşmada Beşiktaş forması giydi. 8 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyan futbolcunun güncel market değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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