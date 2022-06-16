Emre Mor Fener yolunda

Transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe, bir yıldızı daha kadrosuna katmaya yaklaştı. Sarılacivertliler, yerli yıldızlara da teklif götürmeye başlarken, Karagümrüklü Emre Mor'a gözünü dikti. Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray, Olympiakos formaları giyen genç yıldız, kırmızı- siyahlılarda kendini buldu. Taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini toplayan Emre için Kanarya teklifini iletti.



BRUMA RESMEN AÇIKLANDI

F.Bahçe, Emre Mor'u Dinamo Kiev maçına yetiştirmek istiyor. Öte yandan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği Bruma'yı resmen açıkladı. Yapılan açıklamada "Kulübümüz, PSV'den Bruma'yı satın alma opsiyonlu bir yıllığına kiraladı. Bruma'ya Türkiye'nin en büyük spor kulübüne hoş geldin diyor, çubuklu formayla nice şampiyonluklar diliyoruz" denildi.

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