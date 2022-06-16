En genç takım bizim Çocuklar

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'taki 4'üncü karşılaşmasında Litvanya'yı 2-0 mağlup ederek 4'de 4 yaptı ve puanını 12'ye yükselterek liderliğini sürdürdü.



EN YAŞLISI ANDORRA

Tekrardan B Ligi'ne yükselmek için büyük bir mesafe kaydeden milli takımda teknik direktör Stefan Kuntz ve başta Kenan Koçak olmak üzere yardımcıları, gençlere önem vermeye devam ediyor. Comparisonator'un verilerine göre milli takımın kadrosundaki 26 oyuncunun yaş ortalaması 23.78. Türkiye'nin ardından 2'nci sırada ise 24.0 ortalama ile İzlanda, 24.8 ortalama ile İtalya ve 25.0 ortalama ile Ukrayna yer alıyor. Uluslar Ligi'nde yer alan takımlar arasında en yaşlı takım ise 29.0 ortalama ile Andorra olarak göze çarpıyor.

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