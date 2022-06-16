  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor En genç takım bizim Çocuklar

En genç takım bizim Çocuklar

UEFA Uluslar Ligi’nde mücadele eden takımlar arasında ay-yıldızlılar, 23.78 yaş ortalaması ile en genç ekip oldu

16.6.2022

En genç takım bizim Çocuklar
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'taki 4'üncü karşılaşmasında Litvanya'yı 2-0 mağlup ederek 4'de 4 yaptı ve puanını 12'ye yükselterek liderliğini sürdürdü.

EN YAŞLISI ANDORRA
Tekrardan B Ligi'ne yükselmek için büyük bir mesafe kaydeden milli takımda teknik direktör Stefan Kuntz ve başta Kenan Koçak olmak üzere yardımcıları, gençlere önem vermeye devam ediyor. Comparisonator'un verilerine göre milli takımın kadrosundaki 26 oyuncunun yaş ortalaması 23.78. Türkiye'nin ardından 2'nci sırada ise 24.0 ortalama ile İzlanda, 24.8 ortalama ile İtalya ve 25.0 ortalama ile Ukrayna yer alıyor. Uluslar Ligi'nde yer alan takımlar arasında en yaşlı takım ise 29.0 ortalama ile Andorra olarak göze çarpıyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA