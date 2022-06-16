Gözü Avrupa’da

Yeni sezonda Avrupa arenasında FIBA Europe Cup'ta yer almak için başvuru yapan ING Basketbol Süper Ligi ekibi Aliağa Petkimspor, FIBA'nın konuyla ilgili kararını bekliyor. Tepeden tırnağa iddialı bir kadro kurma hedefiyle yola çıkarak şimdiden 4 yerli, 1 yabancı takviyesi yapan İzmir temsilcisinde Genel Menajer Levent Türknas, yaptığı açıklamada, "Petkim bugüne kadar bir kez Avrupa kupasında eleme maçı oynamış ve sahasında bir maç oynayıp elenmişti. Aliağa'ya yepyeni bir heyecan getirebilmek için FIBA Europe Cup'a başvurduk" dedi.



HEDEFTE BEŞ ÖNEMLİ İSİM VAR

Yapılan transferler hakkında da açıklamalarda bulunan Türknas, "Türk hamlelerini erkenden yapma kararı verdik. İç transferde Nusret Yıldırım, dış transferde Ege Arar, İsmail Cem Ulusoy, Dorukhan Engindeniz dışında gelecek vadeden Ömercan Engin ile 3 yıllık anlaşma sağladık. Kupaya alınmamız durumunda yerli kadromuza takviye yapacağız. Önemli 5 yabancı transfer için çalışmalarımız sürüyor" dedi. Altyapıda başlattıkları hamleleri geliştirerek sürdüreceklerini ifade eden Türknas, "Seçmelere 250 kişi katıldı. Salonumuz var ayrıca dışarıdan gelenler için otel konforunda 30 oda, yemek, okul organizasyonları ile küçük Banvit modeli oluşturuyoruz" dedi.

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