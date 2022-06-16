G.Saray’da karar zamanı

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta yeni başkanını seçen Galatasaray, gelecek sezon takımı çalıştıracak teknik adam konusunda sona geldi. Dün yapılan Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçiminde açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik adam konusuna da değindi. Özbek, "Mazbatayı daha yeni aldık ama teknik direktör ile ilgili çalışmalarımızı çok önceden başlatmıştık. Yeni teknik direktörü birkaç gün içinde açıklayacağız" ifadelerini kullandı. Yerli mi yabancı mı sorusu yöneltilen Özbek, "Yerli olup olmadığını açıkladığımızda göreceğiz" dedi. Bu açıklamanın ardından akıllara son olarak Dortmund'u çalıştıran Marco Rose da geldi.



ROSE AĞIR BASIYOR

Yönetim kurulu toplantısında da Alman hocanın ismi ağır basmıştı. Teknik adamlık kariyerine Leipzig'de başlayan Rose, Salzburg, M'gladbach ve Dortmund'u çalıştırdı. Sarı-kırmızılı kurmayların, başarılı çalıştırıcıyla 1+1 yıllığına anlaşmaya vardığı ve Rose'un önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı iddia edildi. Ancak dün kulislerde yerli hoca için Okan Buruk'un ismi de geçti. Yönetimin Rose'da pürüz çıkması durumunda daha önce açıklamalarında Galatasaray'a gelmek istediğini belirten Okan Buruk'a yöneleceği öğrenildi. Buruk, Başakşehir ile şampiyonluk yaşadıktan sonra takım çalıştırmamıştı.





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