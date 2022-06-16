Kanarya coştu

Süper Lig ve Avrupa'da başarılı olmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, Lincoln ve Bruma'nın ardından iki isimle daha anlaşmaya yaklaştı. Sarı-lacivertliler, Real Betis forması giyen William Carvalho ile prensipte anlaşmaya vardı. Oyuncunun Jorge Jesus faktörü nedeniyle teklifi kabul ettiği öğrenilirken, sarı-lacivertli kurmaylar İspanyol ekibini ikna etmeye çalışıyor. Sarı-lacivertliler, Carvalho'nun alternatifini de buldu. Sarı-lacivertliler Portekizli oyuncuda pürüz çıkması durumunda Moussa Sissoko'ya teklif götürecek. Fransız oyuncunun menajeriyle haber gönderdiği öğrenildi.



BRUMA İSTANBUL'DA

Bu arada Fenerbahçe'nin gece yarısı açıkladığı Bruma, dün gece saatlerinde İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertlilerin Hollanda ekibi PSV'den 1 yıllığına kiraladığı Portekizli yıldızın bugünkü sağlık kontrollerinin ardından imza atması bekleniyor. Öte yandan sarı-lacivertliler, genç futbolculara da yatırım yapmaya devam ediyor. Kanarya, Partizan'dan ayrılan 2004 doğumlu forvet Ensar Brahic'i kadrosuna kattığını açıkladı.



F.BAHÇE'NİN RAKİBİ DYNAMO KİEV OLDU

ŞAMPİYONLAR Ligi, kura çekimi dün İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı, Fenerbahçe, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla eşleşti. İlk maçlar 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Kanarya deplasmanda oynayacağı ilk maçı Ukrayna'daki savaş nedeniyle Polonya'da yapacak. Konferans Ligi'nde ise Konyaspor, Belarus ekibi BATE Barisov ile Başakşehir ise İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile eşleşti. Temsilcilerimiz ilk maçı 21 Temmuz, rövanşları ise 28 Temmuz'da oynayacak.

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