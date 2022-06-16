Kara Kartal Saiss’i açıkladı

BEŞİKTAŞ Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren ve kısa süre önce İstanbul'a gelen Faslı stoper Romaleşmesi in Saiss ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. 32 yaşındaki stoperin Beşiktaş'la 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Saiss'in resmi sözleşmeye imza atacağı belirtiliyor. Beşiktaş'ın yaptığı resmi açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss'ın transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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