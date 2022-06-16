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Haberler Spor Kara Kartal Saiss’i açıkladı

Kara Kartal Saiss’i açıkladı

16.6.2022

Kara Kartal Saiss’i açıkladı
BEŞİKTAŞ Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren ve kısa süre önce İstanbul'a gelen Faslı stoper Romaleşmesi in Saiss ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. 32 yaşındaki stoperin Beşiktaş'la 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Saiss'in resmi sözleşmeye imza atacağı belirtiliyor. Beşiktaş'ın yaptığı resmi açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss'ın transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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