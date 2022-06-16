Kartal’da yeni aday

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk isteyen Beşiktaş'ta kurmaylar golcü transferine yöneldi. Teknik Direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda golcü isimlerle görüşen siyah-beyazlılarda listeye yeni bir isim daha eklendi. Gündemine ilk olarak Sörloth ardından da Wout Weghorst'u alan İstanbul ekibi bu oyunculardan yüksek maliyetleri nedeniyle vazgeçti.



GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Kara Kartal'ın Sebastian Polter için kulübüyle görüşmelere başladığı iddia edildi. Bochum formasıyla 33 maçta 10 gol atıp 2 asist yapan 1.92'lik dev golcü Valerien Ismael'in geniş listesinde yer alıyordu. 31 yaşındaki golcü oyuncu, kariyerinde sırasıyla Wolfsburg, Nünberg, Mainz, Union Berlin, QPR, Fortuna Sittard, Bochum formalarını giydi.



BEŞİKTAŞ'IN MERT İNADI

Beşiktaş, geçen sezon sıkıntı yaşadığı savunma bölgesine takviye yapmak için kolları sıvadı. Kadrosuna Saiss'i katan siyah-beyazlılar, bir de yerli isim almak istiyor. Kara Kartal, bu sebeple bonservisi Verona'da olan geçen seneyi Kayserispor'da kiralık olarak geçiren Mert Çetin'i liste başına çekti. Siyah-beyazlıların, genç stoper için İtalya kulübüne 1.5 milyon Euro önerdiği ve pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Geçen yıl Roma'ya 7 milyon Euro ödeyerek milli futbolcu Mert Çetin'i kadrosuna katan Verona, futbolcuyu ucuza bırakmak istemiyor.

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