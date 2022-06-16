Menemen’in gözdesi Kerem

TFF 2. Lig ekibi Menemenspor'un genç futbolcusu Kerem Paykoç transferin gözde ismi haline geldi. Boluspor ve Antalyaspor'un da gündeminde olan futbolcu için Konyaspor'un da nabız yokladığı öğrenildi. 18 yaşındaki stoper, geride kalan sezonda ligde 11 maçta, kupada ise 3 maçta forma giydi, 1 kez gol pası verdi. Kerem'i iyi bir bonservis bedeliyle satarak transfer yapmak için de kaynak yaratmayı düşünen yönetimin istediği teklifi alamaması durumunda 2024'e kadar sözleşmesi bulunan savunmacıyı takımda tutacağı ifade edildi.



■ BERKE ÖZBAY

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