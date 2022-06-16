Pınar Karşıyaka gaza bastı

HEM ligde hem de Avrupa'da başarı yakalamak isteyen Pınar Karşıyaka, transferde gaza bastı. Yeşil-kırmızılı ekip, gözünü Fenerbahçe Beko'nun pivotu Ahmet Düverioğlu'na dikti. Anadolu Efes'ten Fenerbahçe'ye gelen 29 yaşındaki Ahmet, geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşadığı Fenerbahçe Beko'yla ligde 6.2 sayı, 4 ribaund, 1.2 asist, Euroliague'de 7.8 sayı, 3.6 ribaund, 2.4 asist ortalamaları yakaladı. Genç oyuncunun da daha fazla forma şansı bulmak için transfere yeşil ışık yaktığı öğrenildi. İzmir temsilcisi, Beşiktaş'tan eski guardı Kenan Sipahi'yle de anlaşmaya vardı. Tofaş'ta başlayıp Fenerbahçe'de devam ettiği kariyerinde 2015-2016 sezonunda Euroleague'de Pınar KSK formasını giyen 27 yaşındaki guard, 6 yıl sonra kulübe döndü. İspanya'da R.Betis ve Zaragoza'da da oynayan Kenan Sipahi, geçen sezon Beşiktaş'ta ligde 11.7 sayı, 3.2 ribaund, 7.5 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.

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