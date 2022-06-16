Yeni başkan Büyükekşi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, başkanlık koltuğuna oturdu. Ankara'daki JW Marriott Oteli'nde gerçekleştirilen genel kurulda kullanılan 209 oyun 158'ini alan Büyükekşi, Nihat Özdemir'in ardından federasyonun yeni başkanı oldu. Eski yönetimden Hamit Altıntop, Ali Düşmez ve Alkın Kalkavan, Büyükekşi'nin listesinde de yer alırken; federasyon tarihinde ilk kez kadın yöneticiler de Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine yazıldı.



TAHKİM KURULU İSTİFA ETTİ

Başkan Büyükekşi seçimin hemen ardından yeni bir başlangıç için Tahkim Kurulu'nun istifasını isteyeceğeni açıklarken, akşam saatlerinde Tahkim Kurulu Başkanı Murat Balcı ve kurul üyeleri istifa kararı aldı. Balcı ve kurul üyeleri TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye istifasını sundu. Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Bembeyaz yeni bir sayfa açarak yolumuza devem edeceğiz" demişti.

TALAT PAPATYA LİSTEDE

Mehmet Büyükekşi'nin listesinde Göztepe Başkanvekili Talat Papatya da sürpriz bir şekilde yer aldı. Listede yer alan diğer isimler ise şöyle: Yalçın Orhan, Nükhet Küçükel Ezberci, Murat Aksu, Yusuf Günay, İdil Karademirlidağ Suher, Erman Kalkandelen, İbrahim Burkay, Alkın Kalkavan, Ramazan Üçdan, Müslüm Özmen, Hamit Altıntop, Ali Düşmez, Volkan Can.

BAKAN KASAPOGLU'NDAN YENİ YÖNETİME TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyon u (TFF) Başkanlığına seçilen Mehmet Büyükekşi'yi kutladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun Ankara'da yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulunda başkanlığa seçilen Mehmet Büyükekşi'yi tebrik ediyor, yeni yönetim kuruluyla birlikte kendisine başarılar diliyorum. Sayın Büyükekşi ve yeni yönetiminin, Türk futbolunu daha da ileriye taşımak adına gerekli tüm çalışmaları yapacaklarına yürekten inanıyorum" dedi.