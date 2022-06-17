Bodrumspor bombalıyor

2. Lig'de şampiyon olarak tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'e yükselen Bodrumspor, transferi sessiz ve derinden yürütüyor. 3. Lig ekibi Artvin Hopaspor'dan 23 yaşındaki sağ bek Osman Kocaağa ve yine 3. Lig temsilcisi Bayrampaşa'dan 26 yaşındaki gurbetçi stoper Abdulsamet Burak'la anlaşan yeşil-beyazlılar, 2. Lig ekibi 1461 Trabzon FK forması giyen 26 yaşındaki defans oyuncusu Ali Aytemur'u da kadrosuna kattı. Bodrum ekibi, Altınordu'dan ayrılan Recep Aydın'a da kanca attı. 5 milyon lira önerilen yıldız ismin 8 milyon lira istediği öğrenilirken, görüşmeler sürüyor.



■ ÜMİT YÖNEY

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