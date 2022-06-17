Bornova Bld KSK dağılıyor

Pınar Karşıyaka'nın yetiştirici pilot takımı olması hedefiyle geçen sezon kurulan Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Bornova Belediyesi Karşıyaka'nın oyuncularına teklif yağarken yıldız isimler transferin gözdesi oldu. Pınar Karşıyaka altyapısında yetişip geçen sezon Bornova'da Play-Off oynama başarısı gösterirken, ligin asist kralı ve en değerli yerli oyuncusu olan guard Arca Tülüoğlu, Yukatel Merkezefendi Belediye'ye transfer oldu. Yine Karşıyaka altyapısından çıkan forvet Berke Aygündüz'ün yanı sıra Ali Işık, TBL takımlarından Balıkesir BŞB'nin yolunu tuttu.

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