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Haberler Spor Bornova Bld KSK dağılıyor

Bornova Bld KSK dağılıyor

17.6.2022

Bornova Bld KSK dağılıyor
Pınar Karşıyaka'nın yetiştirici pilot takımı olması hedefiyle geçen sezon kurulan Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Bornova Belediyesi Karşıyaka'nın oyuncularına teklif yağarken yıldız isimler transferin gözdesi oldu. Pınar Karşıyaka altyapısında yetişip geçen sezon Bornova'da Play-Off oynama başarısı gösterirken, ligin asist kralı ve en değerli yerli oyuncusu olan guard Arca Tülüoğlu, Yukatel Merkezefendi Belediye'ye transfer oldu. Yine Karşıyaka altyapısından çıkan forvet Berke Aygündüz'ün yanı sıra Ali Işık, TBL takımlarından Balıkesir BŞB'nin yolunu tuttu.
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