Bucaspor’dan forvet hamlesi

TFF 2. Lig'de sezona şampiyonluk hedefiyle başlayacak olan Bucaspor 1928'de transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosuna henüz takviye yapmayan İzmir temsilcisinin, 1922 Konyaspor'un forveti Mustafa Apardı için nabız yokladığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezonu Konya temsilcisinde geçiren ve 3. Lig'e düşme üzüntüsü yaşayan 23 yaşındaki forvet 33 karşılaşmada forma giydi, bu süreçte rakip ağlara 9 gol göndermeyi başardı. Beşiktaş altyapısından yetişen golcü daha önce Karacabey Bld ve 68 Aksaray Belediye'de forma giydi. İskelet kadroyu korumayı planlayan sarı-lacivertlilerin kadrosuna 3-4 takviye yapması bekleniyor.

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