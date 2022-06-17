Efeler A Grubu’nda

2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri'ne katılabilmek için 6-17 Ağustos 2022 tarihlerinde düzenlenecek elemelerde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu. A Grubu'nda yer alan Filenin Efeleri, Azerbaycan ve Danimarka ile eşleşti. Milliler, Türkiye'deki maçlarını ise 10 ve 17 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynayacak. Ekibimiz, grubu ilk sırada tamamlaması veya en iyi 5 grup ikincisinden biri olması halinde adını Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne yazdıracak. A Milli Erkek Voleybol Takım ilk maçını 6 Ağustos'ta Azerbaycan ile oynayacak.

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