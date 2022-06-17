Sultanlar sonunu getiremedi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasının ilk maçında konuk olduğu Brezilya'ya 3-1 yenildi. İlk seti 25-19 kazanan ekibimiz ikinci seti 25-23 kaybedince skora denge geldi. Diğer setleri de aynı skorla 25-23 kaybeden ekibimiz salondan 3-1 mağlup ayrıldı. Millilerde Ebrar Karakurt 21 sayıyla en skorer isim olurken; ona Tuğba, Eda ve Zehra 10, Hande 9, Meliha 5, Cansu 3 ve Derya 2 sayıyla eşlik etti. Filenin Sultanları, Milletler Ligi 2'nci hafta 2'nci maçında 18 Haziran Cumartesi günü TSİ 00.00'da Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

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