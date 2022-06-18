Formalara tepki var

Galatasaray'ın 2022-2023 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı. Yeni sezon formaları ayrıca 800 TL'den satışa çıktı. Yeni sezon forma tanıtımında tesis çalışanları, kadın futbol takımı ile Kerem ve Berkan Kutlu poz verdi. Taraftarlar formaların satış fiyatının yüksek olması ve tanıtılan formayla GS Store'a konulan formanın farklı olması nedeniyle kısa süre içinde yüzlerce paylaşım yaparak yönetime tepki gösterdi. İşte o mesajlardan bazıları: "Almaya gelince yok neden alamıyor millet? Adamlar geçim derdinde 800 TL forma mı olur?", "Daha kötüsü olmaz diyorsun bir sonraki sezon daha kötüsü çıkıyor.", "Koskoca kulübün reklamı böyle mi olur? Biraz emek verin, biraz vizyonlu olun be!".

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