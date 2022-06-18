Harcama limitleri 20 Haziran’da açıklanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, ilk transfer dönemi için takım harcama limitlerinin 20 Haziran Pazartesi günü açıklanacağını duyurdu. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı EK-XII'sinin H Bölümünün birinci paragrafında belirtilen takım harcama limitlerinin tebliğ ve ilan tarihi 2022-2023 futbol sezonu ilk transfer ve tescil dönemi için 20 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 18.00 olarak belirlenmiştir."

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