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Haberler Spor Harcama limitleri 20 Haziran’da açıklanacak

Harcama limitleri 20 Haziran’da açıklanacak

Federasyon, transfer limitlerini bu hafta başında duyuracak

18.6.2022

Harcama limitleri 20 Haziran’da açıklanacak
Türkiye Futbol Federasyonu, ilk transfer dönemi için takım harcama limitlerinin 20 Haziran Pazartesi günü açıklanacağını duyurdu. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı EK-XII'sinin H Bölümünün birinci paragrafında belirtilen takım harcama limitlerinin tebliğ ve ilan tarihi 2022-2023 futbol sezonu ilk transfer ve tescil dönemi için 20 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 18.00 olarak belirlenmiştir."
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