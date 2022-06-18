M’Baye Efes yolcusu

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunda büyük bir değişime gidecek Pınar Karşıyaka'da Amath M'Baye, Anadolu Efes yolcusu. Yeşil-kırmızılılarda son 3 sezondur forma giyerek takımın en önemli ismi olan 33 yaşında, 2.06 boyundaki Fransız uzun forvetin üst üste 2 kez Euroleague şampiyonu olan Anadolu Efes'le 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına anlaştığı öğrenildi. Tecrübeli isim İzmir ekibine Virtus Bologna kulübünden gelmişti.



İKİ TALİBİ VARDI

Bilindiği üzere M'Baye'nin adı Monaco ve Asvel'le de anılıyordu. Fransa Milli Takımı'nda da forma giyen yıldız basketbolcu geçen sezon ligde 15.1 sayı, 4.5 ribaund, 1.9 asist, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 15.7 sayı, 4.5 ribaund, 1.9 asist ortalamalarıyla görev yaptı. Karşıyaka'nın Aliağa Petkimspor'dan Metehan Akyel, Yukatel Merkezefendi Belediye Basket'ten Emircan Koşut ve Büyükçekmece'den Deniz Kılıçlı ile görüştüğü biliniyor.

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