Menemen’de gündem Furkan

TFF İkinci Lig'de yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Menemenspor, gündemine Ankaraspor'la sözleşmesi sona eren Furkan Çil'i aldı. İzmir temsilcisinin, 2. Lig'de mücadele eden Başkent ekibinde oynayan 28 yaşındaki orta saha için nabız yokladığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, bonservisi elinde olan futbolcuyla önümüzdeki günlerde bir görüşme yapmayı planladığı belirtildi. Geçtiğimiz sezon lig ve kupada toplam 36 maçta forma giyen ve istikrarlı bir görüntü çizen Furkan, rakip fileleri 1 kez havalandırdı, 1 golün de pasını verdi. Furkan kariyerinde daha önce Balıkesirspor, Denizli Belediye, Derince, Düzce, Bayrampaşa ve Altınordu formalarını da giydi.



■ BERKE ÖZBAY

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