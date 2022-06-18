Nwakaeme Fener’e

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, gündemine çok ses getirecek bir ismi aldı. Sarı-lacivertliler, önceki gün Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme'nin menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Trabzon'dan olaylı bir şekilde ayrılan ve veda mesajında yönetimi suçlayan Nijeryalı futbolcunun Türkiye'de kalmak istediğini yakın çevresine ilettiği iddia edildi. Sarı-lacivertli kurmaylar, ilk görüşmeden olumlu sinyal aldığı 33 yaşındaki yıldızı İstanbul'a davet etti. 4 sezondur bordo-mavili takımın formasını giyen Nwakaeme, Karadeniz ekibinin geçen sezonki şampiyonluğunda büyük rol oynamıştı. Fenerbahçe'nin oyuncunun transferini kısa sürede bitirmek istediği öğrenildi.



B PLANLARI TRAORE

Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Bruno Henrique, son oynadığı maçta dizinden sakatlanırken, yıldız ismin en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor. Sarı-lacivertliler, yaşanan olumsuz durumdan dolayı rotasını alternatif isimlere çevirdi. İngiliz Birminghammail sitesi, Fenerbahçe'nin Aston Villa'nın kanat oyuncusu Bertrand Traore için harekete geçtiğini yazdı. Burkina Faso'lu oyuncu için harekete geçen yönetim, Aston Villa kulübü ile görüşmelere başladı. Traore, Lyon'dan Aston Villa'ya transfer oldu. Daha önce Chelsea ve Ajax takımlarında da forma giyen Traore, geçen sezon 9 maçta oynadı.

412 MAÇTA 125 GOL ATTI

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Nwakaeme, kariyerinde Arieşul Turda, Universitatea Cluj, Petrolul, Hapoel Ra'anana ve HB Sheva formaları da giydi. Yıldız futbolcu bu takımlarda 412 karşılaşmaya çıktı. 33 yaşındaki futbolcu, bu müsabakalarda 125 gol atıp 36 asist yaptı.