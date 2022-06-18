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Haberler Spor Şampiyon yaptı, gitti

Şampiyon yaptı, gitti

18.6.2022

Şampiyon yaptı, gitti
Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımı başantrenörü Aleksandar Djordjevic ile yolların ayrıldığını duyurdu. Takımı 4 sene sonra şampiyon yapan Sırp antrenörün ayrılığı şok etkisi yarattı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Değerli antrenörümüz, takımımızda görev yaptığı süreçte kazanma hırsı ve özverisiyle ekibimize liderlik etmiş; takımımızın ING Basketbol Süper Ligi 2021-22 sezonu şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştur. Aleksandar Djordjevic'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.
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