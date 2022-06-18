Sıla’nın hedefi olimpiyatlar

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün okçusu Sıla Özdemir, başarı basamaklarında rekorlar kırarak ilerliyor. Henüz 14 yaşındayken Minikler Türkiye Şampiyonası'nda 675 puan ile rekor kıran Sıla, son olarak Antalya'daki klasik yay 60 metre kadet U18 kadınlar kategorisinde bu kez 669 puanla yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Genç sporcunun yeni hedefi ülkemizi olimpiyat oyunlarında temsil etmek. 6 yıllık kariyerine iki rekor sığdıran Sıla Özdemir, "Bundan sonraki ilk hedefim İngiltere'deki Dünya Şampiyonası'nda bireysel derece almak. Uzak vadede ise olimpiyat şampiyonluğuna ulaşmak. Mete Gazoz, 2020 Tokyo'daki başarısıyla sporumuzu bütün ülkeye yaydı. Okçuluk daha popüler bir spor olma yolunda ilerliyor. Bizler de onun izinden ilerliyoruz. Her şey hayal etmekle başlıyor. Ben de her gece uyumadan önce yarışmalarda final atışı yaptıktan sonra kürsüde madalya aldığım anın hayalini kuruyorum. Bu beni başarıya götürüyor" ifadelerini kullandı.

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