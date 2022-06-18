Trabzon’dan savunma hamlesi

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan bordo-mavili takım defans hattını güçlendirmek istiyor. Porto ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Mbemba için Trabzonspor'un devreye girdiği belirtildi. Marsilya, Lyon ve Fiorentina'nın da 27 yaşındaki defans oyuncusunu istediği bildirildi.



ÖNEMLİ TAKIMLARDA OYNADI

Karadeniz ekibi, Şampiyonlar Ligi kozunu da kullanarak oyuncuyu kendi istediği koşullara ikna etmeye çalışıyor. Trabzon'un gündemindeki Kongo'lu oyuncu, 8 Ağustos 1994'te dünyaya geldi. 27 yaşındaki stoper, kariyerine MK Etanch'de başladı ve daha sonra sırasıyla Anderlecht, Newcastle United ve son olarak Porto formaları giydi. Mbemba, Kongo Milli akımı ile 65 maça çıkarken 4 gol üretti. Yıldız isim bu sezon toplamda 47 maça çıktı ve 2 gol üretti. Öte yandan 4226 dakika sahada kalmayı başardı.





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