Buca’da Tunç’un yerine hedef Oltan

2. Lig'de sezona şampiyonluk hedefiyle başlayacak olan Bucaspor 1928'de transfer çalışmaları sürerken ince hesaplar da yapılıyor. Kadrosuna henüz takviye yapmayan İzmir temsilcisinin, Samsunspor, Gençlerbirliği ve İçel İdmanyurdu gibi takımların takibinde olan forvet Tunç Murat Behram'ın takımdan ayrılması ihtimaline karşı BB Erzurumspor'la sözleşmesi sona eren Oltan Karakullukçu'yu gündemine aldığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin geride kalan sezonda 30 maçta 12 gol atan Tunç Murat'ı takımda tutmak istediği ancak eğer ayrılırsa da yerini Oltan ile doldurmayı planladığı öğrenildi.



GEÇEN SEZON 2 GOL KAYDETTİ

Son üç sezondur Erzurumspor formasını giyen 30 yaşındaki tecrübeli santrafor, geride kalan sezonda 23 maçta 2 gol kaydetti. Tecrübeli futbolcu daha önce Gümüşhanespor, Boluspor, Sandıklıspor, Derincespor, Denizli Belediyespor, Bayburt Özel İdare Spor ve Afyonspor'da forma giydi.



■ BERKE ÖZBAY

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