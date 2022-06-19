Filenin Efeleri finale yükseldi

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Avrupa Voleybol Konfederasyonu tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde Hırvatistan'da parkeye çıktı. Varazdin kentinde düzenlenen Dörtlü Final'de Filenin Efeleri, Hırvatistan ile karşılaştı. A Milliler, ilk seti 27-25 kazandı. İkinci seti 25-21 önde bitiren Hırvatistan maçta durumu 1-1 yaptı. Filenin Efeleri, üçüncü seti 25-19'luk skorla kazanarak, mücadelede bir kez daha öne geçti: 2-1. Dördüncü seti de 25-19'la üstün tamamlayan Ay-yıldızlılar, maçı 3-1 kazanarak finale yükseldi. Ay-yıldızlılar finalde Ukrayna'yı 3-2 mağlup eden Çekya ile karşılaşacak. Altın Lig'de A Grubu'nda yer alan Türkiye, Portekiz ve Slovakya ile yaptığı 4 maçı da kazanarak adını Dörtlü Final'e yazdırmıştı. A Milli Takım, 2019 ve 2021'de şampiyon olduğu turnuvada üst üste 3'üncü zaferini yaşamayı hedefliyor.

DİĞER