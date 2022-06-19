Merkezefendi şov yapıyor

Bornova Belediyesi ’nden Arca’yı transfer eden Denizli takımı, Semt77 Yalovaspor’dan Mert ve Williams Jr.’ın peşine düştü

ING Basketbol Süper Ligi'nde transfer çalışmalarının startını veren Yukatel Merkezefendi Belediye Denizli Basket, imza şova devam edecek. Bornova Bld Karşıyaka'dan 25 yaşındaki guard Arca Tülüoğlu'nu renklerine katan yeşilsiyahlılar, Süper Lig'den düşen Semt 77 Yalovaspor takımında forma giyen 26 yaşındaki Mert Celep ve 32 yaşındaki ABD'li yıldız Wendell Williams Jr.'ı kadrosuna katmak için bastırıyor. Williams, şutör guard ve kısa forvet pozisyonlarında oynuyor. Semt 77 Yalovaspor'a gelmeden önce Fransa Ligi LNB Pro A'da ter döken Amerikalı oyuncunun, NBA'de 53 maçlık tecrübesi bulunuyor. 1.96 metre boyundaki Williams, geçen sezon Semt 77 Yalovaspor takımında 21 müsabakaya çıktı, 27 dakika süre aldı ve 12.9 sayı, 2.62 ribaund, 1.86 asist ortalamaları yakaladı.