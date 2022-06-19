Merkezefendi şova başlıyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde transfer çalışmalarının startını veren Yukatel Merkezefendi Belediye Denizli Basket, imza şova devam edecek. Bornova Bld KSK'den 25 yaşındaki guardı Arca Tülüoğlu'nu renklerine katan yeşil-siyahlılar, Süper Lig'den düşen Semt 77 Yalovaspor takımında forma giyen 26 yaşındaki Mert Celep ve 32 yaşındaki ABD'li yıldız Wendell Williams JR'ı kadrosuna katmak için bastırıyor. Williams, şutör guard ve kısa forvet pozisyonlarında oynuyor. 1990 doğumlu 1.96 metre boyunda Williams, geçen sezon 21 maça çıktı, 12.9 sayı, 2.62 ribaund, 1.86 asist ortalamaları yakaladı.



MERT YALOVA'DA 29 MAÇA ÇIKTI

1995 doğumlu 2.06 metre boyundaki uzun forvet Mert, 3 ve 4 numaralı pozisyonlarda oynuyor. Oyuncu, hem pota altı hem de skorer yönünden etkili sezonlar geçirdi. Karşıyaka altyapısından yetişen ve Eskişehir Basket, Bursaspor takımlarında da bir dönem kiralık olarak forma giyen genç oyuncu, alt yaş kategorilerinde de defalarca görev yaptı. Konyaspor ve Büyükçekmece takımlarında da oynayan Celep, geçen sezon Yalova'da 29 kez forma giydi, 4.69 sayı, 2.79 ribaund, 0.66 asist ortalamaları yakaladı.



■ SEBAHATTİN ALP

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