Muğlalı bisikletçiler Kıbrıs’ta rüzgar gibi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Kapalı Maraş Uluslararası Bisiklet Yol Yarışı ve Uluslararası Long Beach Granfondo Yarışı'na katılan Muğla Karya GSK Bisiklet Takımı sporcuları 2 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Barış Akkoyun, birinciliği elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Akkoyun, madalyasını ve ödülünü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın elinden aldı. Ömer Taha Yalçın ise yarışmayı 3. sırada bitirdi. Yalçın, ikinci gün yarışlarında büyük bir çıkış ile birinciliği elde etti. Nurettin Emre Oruç da yarışta 2. olarak takımın madalya sayısını 4'e yükseltti. Kulüp başkanı İlker Cömert de elde ettikleri bu başarıdan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti. ■ OSMAN AKÇA

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