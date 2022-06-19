Trabzonspor coştu

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor transferde hız kesmiyor. Bordo-mavililer, Fenerbahçe'nin de radarında bulunan Emre Mor için harekete geçti. Fırtına, geçen sezon Karagümrük'te iyi bir dönem geçiren 24 yaşındaki sağ kanat için girişimlere başladı. Karagümrük'te gösterdiği performansla transferin gözdesi haline gelen Emre için, İstanbul ekibinin başkanı Süleyman Hurma ile bir görüşme gerçekleştirilecek. Trabzonspor'un, hücum hattı için yeni bir ismi daha gündemine alabileceği konuşuluyor. Beşiktaş'la yollarını ayıran Kanada Milli Takımı'nın golcüsü Cyle Larin'in menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi.



STOPERE SAMBACI GELİYOR

Larsen, Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ı alan Trabzonspor, stoper transferi için girişimlerini hızlandırdı. Milli futbolcu Kaan Ayhan'la temas halinde olan Ukrayna'dan Shakhtar'ın stoperi Marlon'u gündemine aldı. Deneyimli savunmacıyla yapılan görüşmelerde el sıkışıldı. İki kulüp arasındaki görüşmeler son süreçte bulunuyor. Shakhtar Donetsk'te bu sezon 22 karşılaşmada oynayan 26 yaşındaki savunmacının Ukrayna ekibi ile sözleşmesi Haziran 2026'da sona eriyor.

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